Бронни Джеймс почти полностью зачистил страницу в «Инстаграме»

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, удалил почти все записи из своего «инстаграма», сообщает Parlons-Basket. В настоящий момент в «инстаграме» Джеймса-младшего осталось всего девять фотографий и появилась надпись «не беспокоить».



Ранее Бронни оказался в центре скандала, опубликовав в социальных сетях видео, где он курит косяк марихуаны. Бронни быстро удалил видео. Однако некоторые пользователи Сети успели сохранить видео и распространить. Предполагается, что на удаление записей в «Инстаграме» повлиял Леброн Джеймс, наказав подростка за слишком вызывающее временами поведение в Сети.



16-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3-4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.