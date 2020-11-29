В «Майами» прокомментировали выдачу Адебайо пятилетнего контракта на $ 163 млн

Клуб НБА «Майами Хит» официально объявил о продлении контракта с центровым Бэмом Адебайо, сообщается в официальном «твиттере» «Майами». Президент «Хит» Пэт Райли прокомментировал это решение.
«Одна из самых важных вещей, которую может сделать клуб, – это позаботиться о том, чтобы ваши лучшие, молодые, ключевые игроки расписались в отмеченном месте. Продление контракта с Бэмом стало очевидным решением, потому что мы знаем, что он будет здесь ещё долгие годы. Это здорово для «Хит», здорово для болельщиков и здорово для Бэма», – передаёт слова Райли официальный сайт «Майами».
Как сообщает ESPN, игрок и клуб договорились о максимальном продлении соглашения на пять лет и $ 163 млн. Сумма может быть увеличена до $ 195,6 млн, если Адебайо выполнит ряд условий, прописанных в контракте.
Бэм Адебайо был выбран «Майами» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером. В сезоне-2019/2020 он набирал 15,9 очка, 10,2 подбора, 5,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за игру. В минувшем сезоне он принял участие в Матче звёзд лиги и был включён во вторую сборную всех звёзд защиты НБА.
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