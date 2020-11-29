Экс-игрок НБА Робинсон первый свой бой в боксе проиграл нокаутом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Джейку Полу в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.
Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды оказывался в нокдауне.
Для Робинсона этот бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то для него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности — AnEsonGib.
За свою карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.
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