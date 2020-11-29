Названа сумма неустойки, которую Габриэль Дек должен заплатить за уход из «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Габриэль Дек должен будет заплатить испанскому клубу $ 2 млн неустойки, чтобы получить возможность перейти в НБА, сообщает Marca. Действующий контракт Дека с мадридским клубом рассчитан ещё на два сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что Дек планирует отправиться в НБА вслед за бывшим партнёром по команде Факундо Кампаццо, который покинул команду на этой неделе и подписал контракт с «Денвер Наггетс». К баскетболисту сборной Аргентины проявляют интерес несколько клубов лиги.
Кампаццо в свою очередь заплатит «Реалу» неустойку в размере $ 6 млн за досрочное расторжение контракта. К Факундо проявляли интерес также «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (73:74) Кампаццо участия не принимал, Дек появился на площадке.
- 29 ноября 2020
-
10:55
-
09:16
-
07:51
-
01:29
-
01:17
-
00:50
-
00:46
-
00:46
- 28 ноября 2020
-
23:20
-
22:54
-
22:15
-
21:59
-
20:50
-
20:44
-
18:39
-
16:56
-
15:58
-
15:00
-
14:54
-
14:52
-
13:52
-
11:58
-
10:25
-
09:28
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:16
-
01:11
-
00:53
- 27 ноября 2020
-
23:31
-
22:25
-
20:58
-
19:34
-
18:58