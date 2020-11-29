Названа сумма неустойки, которую Габриэль Дек должен заплатить за уход из «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Габриэль Дек должен будет заплатить испанскому клубу $ 2 млн неустойки, чтобы получить возможность перейти в НБА, сообщает Marca. Действующий контракт Дека с мадридским клубом рассчитан ещё на два сезона.



Напомним, ранее сообщалось, что Дек планирует отправиться в НБА вслед за бывшим партнёром по команде Факундо Кампаццо, который покинул команду на этой неделе и подписал контракт с «Денвер Наггетс». К баскетболисту сборной Аргентины проявляют интерес несколько клубов лиги.



Кампаццо в свою очередь заплатит «Реалу» неустойку в размере $ 6 млн за досрочное расторжение контракта. К Факундо проявляли интерес также «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (73:74) Кампаццо участия не принимал, Дек появился на площадке.