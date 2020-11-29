Нейт Робинсон прокомментировал оглушительный нокаут в первом боксёрском бое

Бывший игрок НБА Нейт Робинсон прокомментировал поражение от блогера Джейка Пола в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.



«Спасибо за пожелания, я в порядке. Ценю тех, кто помог мне выйти на ринг. Моим тренерам, тренерам, людям, моим товарищам по команде, спасибо, что уделили мне время. Это был не тот результат, которого ожидал, но благодарен за возможность соревноваться на столь крупной сцене», — приводит слова Робинсона Gazzetta.gr.



Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды оказывался в нокдауне.



У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности — AnEsonGib.



За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.