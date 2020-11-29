Эван Тёрнер хочет драться с блогером, отправившим в жесточайший нокаут Нэйта Робинсона

Второй номер драфта НБА 2010 года форвард Эван Тёрнер отреагировал на боксёрский поединок известного видеоблогера Джейка Пола с экс-баскетболистом НБА Нэйтом Робинсоном, в котором Пол победил жёстким нокаутом.

Тёрнер выразил готовность подраться с обидчиком коллеги.

«Хочу подраться с Джейком Полом», — написал Тёрнер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, минувший сезон Эван выступал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», а на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Нэйт Робинсон выступил в андеркарде поединка Майка Тайсона с Роем Джонсом. Это был дебют баскетболиста в профессиональном боксе. Что касается Пола, на бой с которым теперь претендует Тёрнер, он уже провёл два поединка.