Эван Тёрнер хочет драться с блогером, отправившим в жесточайший нокаут Нэйта Робинсона
Второй номер драфта НБА 2010 года форвард Эван Тёрнер отреагировал на боксёрский поединок известного видеоблогера Джейка Пола с экс-баскетболистом НБА Нэйтом Робинсоном, в котором Пол победил жёстким нокаутом.
Тёрнер выразил готовность подраться с обидчиком коллеги.
«Хочу подраться с Джейком Полом», — написал Тёрнер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, минувший сезон Эван выступал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», а на данный момент пребывает в статусе свободного агента.
Нэйт Робинсон выступил в андеркарде поединка Майка Тайсона с Роем Джонсом. Это был дебют баскетболиста в профессиональном боксе. Что касается Пола, на бой с которым теперь претендует Тёрнер, он уже провёл два поединка.
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