Чарльз Баркли высказался о Тайсоне Чендлере и Энесе Кантере

Член Зала славы, экс-баскетболист НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мыслями о центровых Тайсоне Чендлере и Энесе Кантере. Баркли затронул эту тему, анализируя переход турецкого баскетболиста в «Портленд».
«Помню были идиоты, которые несколько лет назад высказывались об одном из самых моих любимых игроков, Тайсоне Чендлере. Это были те случаи, когда вы общаетесь с кем-то, кто ничего не смыслит в баскетболе. Эти ребята говорили мне, что им не нравится игра Чендлера. Когда я спрашивал почему, они отвечали, что тот только защищается и собирает подбор. Я ответил, что это самые важные составляющие игры.
Чендлер был классным игроком очень долгое время. Кантер не играет так в защите, но он набирает очки и отлично собирает подборы. Если бы мне попался игрок, который столько набирает и так подбирает, он был бы в моей команде", — приводит слова Баркли Fadeaway World.
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