«Сакраменто» подписал свободного агента, на которого претендовали «Лейкерс» и «Клипперс»

«Сакраменто Кингз» договорился о контракте со свободным агентом Гленном Робинсоном, сообщает HoopsHype. Соглашение будет рассчитано на один год и $ 2,03 млн.

Робинсон до сих пор оставался одним из лучших свингменов, доступных на рынке. Им интересовались «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Юта Джаз», но Гленн предпочёл «Сакраменто», так как именно «Кингз» готовы предоставить игроку больше времени на площадке.

Робинсон был выбран клубом «Миннесота Тимбервулвз» под 40-м номером на драфте НБА 2014 года. В минувшем сезоне за «Голден Стэйт» он провёл 48 игр, в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 5 подборов и 2 передачи. После этого Гленн был обменян в «Филадельфию Сиксерс».