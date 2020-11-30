«Майами» определил цель номер один, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо

Как пишет журналист Барри Джексон из Miami Herald, если Яннис Адетокунбо всё же подпишет новый сверхмаксимальный контракт с «Милуоки Бакс», то «Майами Хит» постарается заполучить атакующего защитника Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс».



Ранее генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард заявил, что «Вашингтон» не рассматривает вариант с обменом Била в это межсезонье. Сообщалось, что к игроку проявляли интерес команды из Лос-Анджелеса.

У «Хит» есть несколько активов, которые могут быть использованы в сделке, в том числе Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн и Келли Олиник.



«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф. Брэдли Бил набирал в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи в регулярном чемпионата, однако так и не был включён ни в одну из трёх символических сборных сезона.