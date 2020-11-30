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«Майами» определил цель номер один, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо

«Майами» определил цель номер один, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Как пишет журналист Барри Джексон из Miami Herald, если Яннис Адетокунбо всё же подпишет новый сверхмаксимальный контракт с «Милуоки Бакс», то «Майами Хит» постарается заполучить атакующего защитника Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс».

Ранее генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард заявил, что «Вашингтон» не рассматривает вариант с обменом Била в это межсезонье. Сообщалось, что к игроку проявляли интерес команды из Лос-Анджелеса.

У «Хит» есть несколько активов, которые могут быть использованы в сделке, в том числе Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн и Келли Олиник.

«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф. Брэдли Бил набирал в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи в регулярном чемпионата, однако так и не был включён ни в одну из трёх символических сборных сезона.

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