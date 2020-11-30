«Голден Стэйт» и «Клипперс» могут совершить громкий обмен

«Голден Стэйт Уорриорз» может попытаться компенсировать потерю порвавшего ахилл Клэя Томпсона и попытаться обменять из «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, сообщает Parlons Basket.



Из-за травмы Томпсона «Годен Стэйт» бонус, предоставляемый НБА в случае травмы игрока на весь сезон. Речь идёт о $ 8 млн. Это ровна та сумма, которая нужна на зарплату Уильямса. Поэтому «Уорриорз» могут захотеть пригласить Лу, чтобы хоть как-то компенсировать потерю Томпсона.



Отмечается, что в качестве обменного пакета «Голден Стэйт» может отдать Эндрю Уиггинс и Келли Убре.



Напомним, Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА. На тренировке он получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Из-за разрыва крестообразных связок левого колена Томпсон пропустил и сезон-2019/2020.