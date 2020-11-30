Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» и «Клипперс» могут совершить громкий обмен

«Голден Стэйт» и «Клипперс» могут совершить громкий обмен
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» может попытаться компенсировать потерю порвавшего ахилл Клэя Томпсона и попытаться обменять из «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, сообщает Parlons Basket.

Из-за травмы Томпсона «Годен Стэйт» бонус, предоставляемый НБА в случае травмы игрока на весь сезон. Речь идёт о $ 8 млн. Это ровна та сумма, которая нужна на зарплату Уильямса. Поэтому «Уорриорз» могут захотеть пригласить Лу, чтобы хоть как-то компенсировать потерю Томпсона.

Отмечается, что в качестве обменного пакета «Голден Стэйт» может отдать Эндрю Уиггинс и Келли Убре.

Напомним, Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА. На тренировке он получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Из-за разрыва крестообразных связок левого колена Томпсон пропустил и сезон-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020