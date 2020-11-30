Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета

В Таллине (Эстония) в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года по баскетболу встречались сборные России и Италии. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 70:66.



Первая четверть матча прошла в равной борьбе — к первому перерыву счёт на табло был равным, 15:15. Во второй четверти итальянцам удалось совершить рывок в пять очков и повести в счёте к большому перерыву.



В третьей десятиминутке команды вновь показали равную игру, однако с минимальным преимуществом по итогам четверти оказались сильнее итальянцы. К заключительной четверти счёт на табло был 50:44 в пользу сборной Италии. В заключительной десятиминутке россияне предприняли попытку отыграться, однако времени не хватило. Итоговый счёт встречи — 70:66 в пользу сборной Италии.



В составе победителей самым результативным игроком стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков. В составе сборной России дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андрей Воронцевич.