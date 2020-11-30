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Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета

Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета
Баскетбол / Сборная России 0

В Таллине (Эстония) в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года по баскетболу встречались сборные России и Италии. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 70:66.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе — к первому перерыву счёт на табло был равным, 15:15. Во второй четверти итальянцам удалось совершить рывок в пять очков и повести в счёте к большому перерыву.

В третьей десятиминутке команды вновь показали равную игру, однако с минимальным преимуществом по итогам четверти оказались сильнее итальянцы. К заключительной четверти счёт на табло был 50:44 в пользу сборной Италии. В заключительной десятиминутке россияне предприняли попытку отыграться, однако времени не хватило. Итоговый счёт встречи — 70:66 в пользу сборной Италии.

В составе победителей самым результативным игроком стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков. В составе сборной России дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андрей Воронцевич.

ЧЕ-2022 (м) - квалификация. Группа B. 4-й тур
30 ноября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Россия
Окончен
66 : 70
Италия
Россия: Воронцевич - 11, Антипов - 9, Бабурин - 8, Мотовилов - 8, Стребков - 8, М. Кулагин - 7, Ивлев - 6, Ильницкий - 5, Валиев - 4, Балашов, Григорьев, Лопатин
Италия: Тесситори - 27, Риччи - 12, Списсу - 11, Пайола - 5, Гаспардо - 4, Делла Валле - 3, Моретти - 3, Акеле - 2, Витали - 2, Пеккья - 1, Альвити, Бальдассо
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