Андрей Воронцевич: чувствую себя свежо. Готов доказывать, что я отличный игрок

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич считает, что в матчах за национальную команду показал характер и готовность играть на высоком уровне.
Сборная России в Таллине проиграла команде Италии со счетом 66:70 в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Пропускающий клубный сезон Воронцевич набрал 11 очков, сделал 11 подборов и 4 передачи. В предыдущем матче с эстонцами (84:56) форвард набрал 15 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
«Очень много ошибок допустили, дали итальянцам взять легкие подборы на нашем щите. Их большие доминировали, особенно Амедео Тесситори. Мячи сами падали ему в руки, надо было жёстче играть с ним. Пусть у нас не было такого размера, но есть характер, скорость. Очень соскучился по игре. Думаю, это было видно. В этих двух матчах я показал характер, показал, как могу играть. Чувствую себя свежо. Готов доказывать, что я отличный игрок», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».
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