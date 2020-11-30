Андрей Кириленко высказался о трудоустройстве Воронцевича и матче Россия — Италия

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что находящийся без клуба капитан сборной России Андрей Воронцевич способен играть в любой команде не только в России, но и в Евролиге.

«Трудоустроится ли вскоре после матчей сборной Андрей Воронцевич, зависит от него. Уверен, что у него есть предложения. Тут вопрос, что это за предложения, что ему нужно, какая роль ему предлагается. Нет сомнений, что это игрок самого высокого уровня. Воронцевич может играть в любой команде не только в России, но и в Евролиге», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

Кроме того, Кириленко поделился мнением об игре сборной России в матче квалификации Евробаскета с Италией (66:70).

«Можно, конечно, проигрывать достойно, но поражение все равно остается поражением. Хотелось победить в такой игре, она примерно равная была. Получилось, что нас обыграл один человек. Такого в исполнении Тесситори я прежде не видел, чтобы он в таком ключе играл. Сегодня его день был, такое случается, он в одиночку вытянул эту игру на победу.

Нам не хватило такой персоны, человека, который бы больше взял на себя и решил исход матча. Не хватило игры из-под кольца, обострения с выходом на штрафной бросок. Много снова бросали издали, но всего 23% попали на этот раз. Надо отходить от этой привязанности к «трешке», больше атаковать из-под кольца, находить легкие броски. Хорошо, когда летит из-за дуги, но в такой вязкой игре надо уметь перестраиваться", — добавил Кириленко.