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Ковингтон: тушу Робинсона соскребли. Я бы заставил Леброна жрать настил в два раза быстрее

Ковингтон: тушу Робинсона соскребли. Я бы заставил Леброна жрать настил в два раза быстрее
Баскетбол / НБА 0

Боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на победу видеоблогера Джейка Пола над экс-баскетболистом НБА Нейтом Робинсоном в боксёрском поединке. Бой завершился во втором раунде, после того как Пол отправил Робинсона в жестокий нокаут.

Ковингтон считает, что сделал бы то же самое с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, но в два раза быстрее.

«Слышал, что они наконец-то соскребли тушу Нейта Робинсона с пола «Стейплз Центра». Я бы в два раза быстрее заставил Леброна Джеймса жрать настил. Всем известно, что нынешние игроки НБА — самые мягкие и привилегированные спортсмены на планете», — написал Ковингтон на своей странице в «Твиттере».

Ранее Ковингтон называл Джеймса «бесхребетным трусом» и регулярно критиковал баскетболиста. В ответ Леброн заявил, что Колби «наложит в штаны», если выйдет с ним на ринг или на паркет.

Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым.

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