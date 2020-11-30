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Стефен Карри высказался о соперничестве с Леброном Джеймсом после титула «Лейкерс»

Стефен Карри высказался о соперничестве с Леброном Джеймсом после титула «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о соперничестве с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после выигранного «озёрниками» титула в сезоне-2019/2020.

«Если зациклиться на этом, то можно оказаться в невыгодном положении, потому что на вершине есть много других команд и игроков. Да, Леброн много сделал в этом сезоне. Да, то, что он продолжает делать из года в год, это замечательно, и мне это нравится. Мне нравится это соперничество.

Хочу участвовать в таком разговоре каждый сезон, независимо от того какая это команда. Будет трудно навсегда избавиться от четырёхлетнего противостояния „Уориорз“ и „Кливленда“, но мы двигаемся дальше», — приводит слова Стефена Карри Clutch Points.

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