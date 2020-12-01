«Лейкерс» подписали опытного свободного агента

Форвард Джаред Дадли подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» однолетний контракт на $ 2,6 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Дадли провел за «Лейкерс» 45 матчей в прошлом сезоне, в среднем набирая 1,5 очка и 1,2 подбора. Клуб решил сохранить 35-летнего баскетболиста из-за положительного влияния на раздевалку. Игрок также выражал заинтересованность в возвращении в «Лос-Анджелес», с которым стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.

Дадли является самым эффективным данкером среди действующих игроков НБА. Форвард успешно реализовал все 36 данков в карьере, не совершив ни одного промаха.



«Я плачу! Не забивал сверху в игре уже года 4. С тех пор, как перенёс операцию на спине. И кто находит эту статистику?», – написал Дадли на своей странице в «Твиттере».