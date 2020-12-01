В ситуации с контрактом Энтони Дэвиса на рынке свободных агентов случился сдвиг

Тяжёлый форвард Энтони Дэвис встретится с руководством «Лос-Анджелес Лейкерс» во вторник, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.



Дэвис является свободным агентом по прошествии полутора недель работы рынка. Как ожидается, Энтони в ближайшее время должен подписать максимальный контракт с «Лейкерс». Срок нового соглашения остаётся неизвестным и может зависеть от решения форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо по продлению контракта в это межсезонье. Ранее сообщалось, что Дэвис наблюдает за изменениями в составе «Лейкерс» и оценивает ситуацию в НБА в целом, чтобы определить длительность контракта. Клуб готов предложить Дэвису различные варианты.



Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.