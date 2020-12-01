Леброн Джеймс высказался о всех межсенонных трансферах «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс поделился мнением о переходе в команду центрового Марка Газоля, атакующего защитника Уэсли Мэттьюза, тяжёлого форварда Монтреза Харрелла и разыгрывающего Денниса Шрёдера.
«Счастлив, что Марк Газоль перешёл в команду. Все болельщики „Лейкерс“ знают, что клуб обменял его на старшего брата Пау в день драфта. Марк — ещё один чемпион в организации, который выиграл титул в составе „Торонто Рэпторс“ в позапрошлом сезоне. Всегда хорошо к нему относился. У него дома стоит моя награда лучшему защитнику НБА, но сейчас речь не об этом (смеётся). Мне нравится конкурентный характер Уэсли Мэттьюза. Напомню, что его отец играл в „Лейкерс“. К нам пришли два парня, у которых есть семейные связи с „Лейкерс“.
Монтрез Харрелл был нашим соседом. Мы постучали к нему в дверь и спросили, не хочет ли он перебраться к нам. Монтрез — лучший шестой игрок НБА, который поможет нашей скамейке, испытывавшей проблемы в прошлом сезоне. Кроме того, к нам присоединился претендент на звание лучшего шестого игрока Денниса Шрёдер. Он привносит в игру интенсивность, настоящий цепной пёс. Шрёдер похож на Дрэймонда Грина и Ричарда Джефферсона. Ты обожаешь его, если он твой одноклубник. Если нет, то терпеть его не можешь", — приводит слова Джеймса Bleacher Report.
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