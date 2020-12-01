Внесена ясность в ситуацию с обменом Джеймса Хардена в «Бруклин»

Репортёр газеты New York Post Брайан Льюис рассказал, как обстоят дела с возможным переходом Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».
«Я бы не сказал, что «Бруклин Нетс» отказался от идеи его приобретения. Насколько я понимаю, в «Хьюстоне» не спешат менять Хардена. Думаю, они согласились с тем, что в конечном счёте так или иначе это произойдёт. Их цель — сесть за стол переговоров с как можно большим количеством команд, чтобы получить лучшую сделку», — приводит слова Льюиса Hoopshype.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
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