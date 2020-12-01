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Третий раз в истории игрок НБА несколько раз подписал контракт с зарплатой $ 30 млн в год

Третий раз в истории игрок НБА несколько раз подписал контракт с зарплатой $ 30 млн в год
Баскетбол / НБА 0

Форвард Гордон Хэйворд перешёл в «Шарлотт Хорнетс», подписав контракт на четыре года с зарплатой $ 120 млн.

Хэйворд стал третьим баскетболистом в истории НБА, который несколько раз за карьеру подписывал контракты с зарплатой $ 30 млн за сезон и выше, сообщает Fadeaway World. Ранее это удавалось только форвардам Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту.

Хэйворд ранее заключал с «Бостон Селтикс» четырёхлетний контракт на $ 128 млн. Джеймс подписывал аналогичные контракты с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Дюрант — с «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Джеймс и Дюрант становились чемпионами НБА и многократно участвовали в Матче звёзд. Хэйворд всего один раз вызывался на Матч звёзд и не завоёвывал чемпионские титулы.

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