Леброн Джеймс отреагировал на решение «Лейкерс» сохранить в составе Джареда Дадли

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оставил комментарий к посту Джареда Дадли в соцсети, который тот написал после известий о том, что остаётся в команде.



«Я вернулся. (Голосом Джордана)», — написал Дадли в "Твиттере".



«Да, сэр», — ответил на это сообщение Леброн.



Дадли провёл за «Лейкерс» 45 матчей в прошлом сезоне, в среднем набирая 1,5 очка и 1,2 подбора. Клуб решил сохранить 35-летнего баскетболиста из-за положительного влияния на раздевалку. Игрок также выражал заинтересованность в возвращении в «Лос-Анджелес», с которым стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.



Дадли является самым эффективным данкером среди действующих игроков НБА. Форвард успешно реализовал все 36 данков в карьере, не совершив ни одного промаха.