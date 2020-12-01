Леброн Джеймс отреагировал на решение «Лейкерс» сохранить в составе Джареда Дадли
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оставил комментарий к посту Джареда Дадли в соцсети, который тот написал после известий о том, что остаётся в команде.
«Я вернулся. (Голосом Джордана)», — написал Дадли в "Твиттере".
«Да, сэр», — ответил на это сообщение Леброн.
Дадли провёл за «Лейкерс» 45 матчей в прошлом сезоне, в среднем набирая 1,5 очка и 1,2 подбора. Клуб решил сохранить 35-летнего баскетболиста из-за положительного влияния на раздевалку. Игрок также выражал заинтересованность в возвращении в «Лос-Анджелес», с которым стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.
Дадли является самым эффективным данкером среди действующих игроков НБА. Форвард успешно реализовал все 36 данков в карьере, не совершив ни одного промаха.
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