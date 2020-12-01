«Лейкерс» нацелены на двух суперзвёзд НБА, если не удастся заполучить Адетокунбо

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» прорабатывает варианты на тот случай, если калифорнийцы не сумеют заполучить двукратного MVP НБА, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Рамона Шелбурн.

По её словам, в следующее межсезонье «Лейкерс» в таком случае попробуют подписать контракты с лидерами «Лос-Анджелес Клипперс» Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

Напомним, в нынешнее межсезонье калифорнийцы также провели сильную трансферную кампанию. Руководство клуба привлекло в состав Денниса Шрёдера, Марка Газоля, Уэсли Мэттьюза и лучшего шестого игрока минувшего сезона Монтреза Харрелла. В то же время «Лейкерс» покинули Джавейл Макги, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо и Эйвери Брэдли.