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Адетокунбо: неважно, кто MVP. Леброн является лучшим

Адетокунбо: неважно, кто MVP. Леброн является лучшим
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс», двукратный MVP чемпионата Яннис Адетокунбо дал понять, что не считает себя лучшим игроком НБА. По его словам, таковым на сегодняшний день продолжает оставаться ведущий баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Конечно, Леброн отличный соперник. Мне бы хотелось его победить. На данный момент он является лучшим игроком в лиге. Не так уж и важно, кто является MVP, Леброн — лучший. Я говорю это, он — лучший», — приводит слова греческого баскетболиста издание Eurohoops на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в последние два сезона Адетокунбо получал награду MVP регулярного чемпионата, что неоднократно вызывало споры, как в болельщицкой среде, так и среди баскетболистов и экспертов.

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