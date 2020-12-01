Адетокунбо: неважно, кто MVP. Леброн является лучшим
Лидер «Милуоки Бакс», двукратный MVP чемпионата Яннис Адетокунбо дал понять, что не считает себя лучшим игроком НБА. По его словам, таковым на сегодняшний день продолжает оставаться ведущий баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Конечно, Леброн отличный соперник. Мне бы хотелось его победить. На данный момент он является лучшим игроком в лиге. Не так уж и важно, кто является MVP, Леброн — лучший. Я говорю это, он — лучший», — приводит слова греческого баскетболиста издание Eurohoops на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в последние два сезона Адетокунбо получал награду MVP регулярного чемпионата, что неоднократно вызывало споры, как в болельщицкой среде, так и среди баскетболистов и экспертов.
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