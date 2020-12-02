Звезда фильмов для взрослых Лиза Энн похвалила Леброна Джеймса

Звезда фильмов для взрослых Лиза Энн отдала должное форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который привёл команду к титулу чемпиона НБА в сезоне-2019/2020.

«Я немного опечалена после того, как „пузырь“ НБА закончился, потому что это было так весело, не так ли? Весь день были игры, временами их было даже многовато! Было так много вариантов для просмотра. Пятая игра финала НБА была действительно великолепной! В шестой игре казалось, что „Майами“ выдохся, и было понятно, что „Лейкерс“ заберут титул, несмотря ни на что. Я была действительно уверена в этом. Я чувствовала дух Коби Брайанта на протяжении всей серии, поэтому не сомневалась, что „Лейкерс“ станут чемпионами.



Чтобы построить такую ​​химию, нужно время. Энтони Дэвису пришлось переехать и приспособиться к своим новым товарищам по команде, новым тренерам и новой среде. И я знала, как только он сблизится с Леброном… Леброн просто великий лидер! И он раскрывает лучшие качества в одноклубниках. Мы видели это несколько раз. Для достижения такого успеха нужно время, нужно укрепить доверие. Когда вы переходите из команды в команду, вы должны знать, как интегрироваться. Так что в отношении Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса нужно было проявить терпение. И эту сплоченность было ещё труднее создать в „пузыре“!», — приводит слова Лизы Энн Parlons Basket.