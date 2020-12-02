Появился новый претендент на обмен Расселла Уэстбрука

«Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс» обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



«Рокетс» разговаривали с «Вашингтон Уизардс» по поводу Джона Уолла. Также мне сказали, что они разговаривали с «Кливленд Кавальерс». В диалоге с «Вашингтоном» они просили за Уэстбрука несколько активов, включая драфт-пики и молодых игроков. Если команда устанавливает такую ​​высокую цену, это означает, что она не против начать сезон с Уэстбруком», – заявил Чарания во время выступления на подкасте Load Management.

Ранее сообщалось, что к Уэстбруку проявляют интерес всего два клуба НБА — «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Йорк Никс». Обе франшизы не захотели отдавать за Расселла большую компенсацию.