Появился новый претендент на обмен Расселла Уэстбрука
«Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс» обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Рокетс» разговаривали с «Вашингтон Уизардс» по поводу Джона Уолла. Также мне сказали, что они разговаривали с «Кливленд Кавальерс». В диалоге с «Вашингтоном» они просили за Уэстбрука несколько активов, включая драфт-пики и молодых игроков. Если команда устанавливает такую высокую цену, это означает, что она не против начать сезон с Уэстбруком», – заявил Чарания во время выступления на подкасте Load Management.
Ранее сообщалось, что к Уэстбруку проявляют интерес всего два клуба НБА — «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Йорк Никс». Обе франшизы не захотели отдавать за Расселла большую компенсацию.
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