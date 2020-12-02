«Даллас» продлил контракт с Лукой Дончичем

«Даллас» продлил контракт с защитником Лукой Дончичем до 2022 года, воспользовавшись опцией команды в контракте словенского баскетболиста, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Дончич получит за сезон-2021/2022 $ 10,1 млн, после чего сможет заработать супермаксимальное продление контракта. В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.

Кроме того, 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).