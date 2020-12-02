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Леброн Джеймс дал понять, какое подписание хочет видеть в «Лейкерс»

Леброн Джеймс дал понять, какое подписание хочет видеть в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард Леброн Джеймс ответил на вопрос о возможном возвращения разыгрывающего защитника Куинна Кука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Куинн – профессионал. Он определённо рассмотрит возможность возвращения… Надеюсь, мы сможем вернуть его», — приводит слова Леброна Hoop Central.

Двукратный чемпион лиги Кук был отчислен из «Лейкерс» во второй половине ноября. Баскетболист получил $ 1 млн из трёх, которые ему полагались по контракту. Тогда Джеймс написал в «Твиттере» прощальное сообщение Куинну и ещё одному игроку — Дэнни Грину. Леброн отметил, что без них «Лейкерс» не смогли бы взять чемпионские перстни.

Куинн в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 44 матчах, набирая 5,1 очка и собирая 1,2 подбора.

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