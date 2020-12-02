Лука Дончич отреагировал на переход Факундо Кампаццо в НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал решение Факундо Кампаццо покинуть мадридский «Реал» и перейти в «Денвер Наггетс».
«Я счастлив за него. Ему стоило приехать сюда. И я буду поддерживать его во всех его играх, кроме матчей с «Маверикс», — приводит слова Дончича Gazzetta.gr.
Напомним, Кампаццо настаивал на переходе в одну из команд НБА несколько месяцев. В итоге «Реал» согласился отпустить своего лидера. За досрочный разрыв соглашения «Реал» получит рекордную в истории клуба неустойку — 6 миллионов евро. Ранее первенство в своеобразном рейтинге крупнейших неустоек в истории мадридцев принадлежало форварду Николе Миротичу — 2,5 миллиона евро.
После ухода Кампаццо стало известно, что в НБА может перейти ещё один аргентинец из «Реала» — Габриэль Дек.
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