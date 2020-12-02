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Стала известна позиция «Хьюстона» по обмену Джеймса Хардена

Стала известна позиция «Хьюстона» по обмену Джеймса Хардена
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Хьюстон Рокетс» не торопится с заключением сделки по обмену Джеймса Хардена. Об этом сообщил инсайдер Энтони Пуччио.

«По информации источников, существует лишь устная договорённость. Судя по тому, что я слышал в последние пару дней, „Хьюстон“ не торопится совершать сделку. Не считал бы эту тему мёртвой, но в настоящий момент ничего не происходит», — написал Пуччио в своём «твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д'Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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