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Лианджело Болл подписал контракт с клубом НБА

Лианджело Болл подписал контракт с клубом НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник Лианджело Болл подпишет однолетний контракт с клубом НБА «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».

По информации источника, клуб из Детройта готов предложить баскетболисту негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение может быть преобразовано в двустороннее.

Примечательно, что Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.

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