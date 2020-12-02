Лианджело Болл подписал контракт с клубом НБА

Защитник Лианджело Болл подпишет однолетний контракт с клубом НБА «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».



По информации источника, клуб из Детройта готов предложить баскетболисту негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение может быть преобразовано в двустороннее.



Примечательно, что Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.