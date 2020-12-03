Кавай Леонард изменил внешний вид

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард сменил имидж.
Посмотреть фото можно в Facebook-аккаунте NBA Buzz.
Ранее сообщалось, что аскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж находились на особенном положении в команде в прошлом сезоне. Например, Джордж и Леонард могли влиять на расписание тренировок, не учитывая мнений партнёров по команде. Кроме того их одноклубники убеждены, что звёзды сами могли выбирать, в каких матчах принимать участие.
«Клипперс» завершили выступление в сезоне НБА поражением от «Денвер Наггетс» (3-4) в серии второго раунда плей-офф Западной конференции, растеряв преимущество 3-1. Клуб намерен сохранить Джорджа и Леонарда в составе на следующий сезон, но решил расстаться с главным тренером Риверсом.
- 3 декабря 2020
-
00:56
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:01
-
21:18
-
21:08
-
20:59
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:03
-
16:25
-
14:55
-
14:40
-
13:58
-
12:59
-
12:43
-
12:13
-
11:53
-
09:31
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
05:32
-
01:50
-
01:30
-
01:03
-
00:57
- 1 декабря 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:04
-
22:55
-
21:18
-
19:59