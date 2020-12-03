Кавай Леонард изменил внешний вид

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард сменил имидж.

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Ранее сообщалось, что аскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж находились на особенном положении в команде в прошлом сезоне. Например, Джордж и Леонард могли влиять на расписание тренировок, не учитывая мнений партнёров по команде. Кроме того их одноклубники убеждены, что звёзды сами могли выбирать, в каких матчах принимать участие.



«Клипперс» завершили выступление в сезоне НБА поражением от «Денвер Наггетс» (3-4) в серии второго раунда плей-офф Западной конференции, растеряв преимущество 3-1. Клуб намерен сохранить Джорджа и Леонарда в составе на следующий сезон, но решил расстаться с главным тренером Риверсом.