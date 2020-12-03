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Контракт Казинса с «Хьюстоном» негарантированный. Игрока могут отчислить в любой момент

Контракт Казинса с «Хьюстоном» негарантированный. Игрока могут отчислить в любой момент
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер НБА Кит Смит рассказал об условиях контракта, который «Хьюстон Рокетс» подписал со свободным агентом Демаркусом Казинсом.

«Сделка Демаркуса с «Хьюстон Рокетс» — это негарантированный контракт на тренировочный лагерь. Если Казинса и клуб всё удовлетворит, он превратится в стандартный негарантированный, который станет полностью гарантированным 27 февраля 2021 года», — написал Смит на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 4-кратный участник Матча всех звёзд НБА долго восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лос-Анджелес Лейкерс», контракт с которым подписал перед началом сезона-2019/2020.

Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал. Последний раз Казинс выходил на паркет в форме «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА в 2019 году.

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