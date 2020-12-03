Названа причина, почему Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс» именно до 2023 года

Согласно предположению The Spun, Леброн Джеймс мог продлить контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» именно до 2023 года, чтобы затем иметь возможность сыграть в одной команде со своим сыном Бронни.



Как пишет инсайдер Шэмс Чарания в «Твиттере», в 2023 году сын четырёхкратного чемпиона НБА получит возможность выставить свою кандидатуру на драфт, если лига к тому моменту отменит правило one-and-done, запрещающего молодым игрокам делать это сразу после школы.



Джеймс ранее заявил, что мечтает сыграть вместе с сыном в НБА. Форвард, которому на момент драфта будет 38 лет, станет свободным агентом и сможет перейти в команду, которая выберет Бронни.



Напомним, «Лейкерс» подписали 35-летнего Джеймса на максимальное продление в $ 85 млн.