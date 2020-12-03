Пола Джорджа уличили во лжи при резких обвинениях Дока Риверса

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор заявил, что Пол Джордж незаслуженно раскритиковал бывшего главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса.



«Док Риверс пытался использовать меня как Рэя Аллена или Джей Джей Редика — все эти броски после заслонов и выхода на открытую позицию. Я могу делать это, но всё же это не мой стиль. Мне нужно больше возможности для манёвра. Нужно добавить пик-н-роллы, игру в посте. Мне нужны разные варианты», — заявил ранее Джордж.



Однако О’Коннор посоветовал Полу взглянуть на статистику.

«Интересный комментарий. В 33% моментов с участием Пола Джорджа в атаке использовался пик-н-ролл, что стало рекордным показателем в его карьере. Предыдущий максимум был 25% в «Оклахома-Сити Тандер». Это абсолютно не та роль, которая была у Редика и Аллена», — написал он в «Твиттере».