Пола Джорджа уличили во лжи при резких обвинениях Дока Риверса

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор заявил, что Пол Джордж незаслуженно раскритиковал бывшего главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса.
«Док Риверс пытался использовать меня как Рэя Аллена или Джей Джей Редика — все эти броски после заслонов и выхода на открытую позицию. Я могу делать это, но всё же это не мой стиль. Мне нужно больше возможности для манёвра. Нужно добавить пик-н-роллы, игру в посте. Мне нужны разные варианты», — заявил ранее Джордж.
Однако О’Коннор посоветовал Полу взглянуть на статистику.
«Интересный комментарий. В 33% моментов с участием Пола Джорджа в атаке использовался пик-н-ролл, что стало рекордным показателем в его карьере. Предыдущий максимум был 25% в «Оклахома-Сити Тандер». Это абсолютно не та роль, которая была у Редика и Аллена», — написал он в «Твиттере».
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