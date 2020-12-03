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«Бавария» совершила 4 трансферных хода на рынке

«Бавария» совершила 4 трансферных хода на рынке
Баскетбол / Евролига 0

Мюнхенская «Бавария» проявила серьёзную активность на трансферном рынке, сообщает официальный сайт клуба.

Мюнхенский клуб подписал контракт с форвардом Джеймсом Гистом. 34-летний баскетболист был свободным агентом с августа 2020 года, когда он покинул состав «Црвены Звезды». За карьеру он сыграл в 246 встречах в Евролиге

Помимо этого, «Бавария» подписала соглашение с защитником Ди Джей Сили. Сили начало сезона провёл в «Сарагосе», показав неплохую статистику — в среднем за игру он набирал 13,1 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Помимо этого, клуб расстался с «большим» Малкольмом Томасом, известный российским болельщикам по выступлению в составе «Химок», и отправил разыгрывающего Ти Джей Брэя в аренду в «Сарагосу».

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