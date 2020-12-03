«Бавария» совершила 4 трансферных хода на рынке
Мюнхенская «Бавария» проявила серьёзную активность на трансферном рынке, сообщает официальный сайт клуба.
Мюнхенский клуб подписал контракт с форвардом Джеймсом Гистом. 34-летний баскетболист был свободным агентом с августа 2020 года, когда он покинул состав «Црвены Звезды». За карьеру он сыграл в 246 встречах в Евролиге
Помимо этого, «Бавария» подписала соглашение с защитником Ди Джей Сили. Сили начало сезона провёл в «Сарагосе», показав неплохую статистику — в среднем за игру он набирал 13,1 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 1,7 передачи.
Помимо этого, клуб расстался с «большим» Малкольмом Томасом, известный российским болельщикам по выступлению в составе «Химок», и отправил разыгрывающего Ти Джей Брэя в аренду в «Сарагосу».
- 3 декабря 2020
-
17:48
-
17:30
-
15:59
-
14:46
-
14:33
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:14
-
10:05
-
09:54
-
09:16
-
09:01
-
08:54
-
08:45
-
08:35
-
05:49
-
00:56
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:01
-
21:18
-
21:08
-
20:59
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:03
-
16:25
-
14:55
-
14:40
-
13:58
-
12:59
-
12:43
-
12:13
Партнерский контент