«Бавария» совершила 4 трансферных хода на рынке

Мюнхенская «Бавария» проявила серьёзную активность на трансферном рынке, сообщает официальный сайт клуба.



Мюнхенский клуб подписал контракт с форвардом Джеймсом Гистом. 34-летний баскетболист был свободным агентом с августа 2020 года, когда он покинул состав «Црвены Звезды». За карьеру он сыграл в 246 встречах в Евролиге



Помимо этого, «Бавария» подписала соглашение с защитником Ди Джей Сили. Сили начало сезона провёл в «Сарагосе», показав неплохую статистику — в среднем за игру он набирал 13,1 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 1,7 передачи.



Помимо этого, клуб расстался с «большим» Малкольмом Томасом, известный российским болельщикам по выступлению в составе «Химок», и отправил разыгрывающего Ти Джей Брэя в аренду в «Сарагосу».

