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Стефен Карри установил уникальное достижение после обмена Джона Уолла

Стефен Карри установил уникальное достижение после обмена Джона Уолла
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал автором уникального достижения. Карри остался единственным игроком, который был выбран в 2010 году или ранее на драфте НБА и продолжает выступать в своей первоначальной команде. Перед обменом между «Хьюстоном» и «Уизардс» таких игроков было двое — Карри и Джон Уолл, но после перехода Уолла в «Хьюстон», Карри сотался единственным.

Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят 4-5-е места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.

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