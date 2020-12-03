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Хавьер Паскуаль: это худшая игра «Зенита» за весь сезон

Хавьер Паскуаль: это худшая игра «Зенита» за весь сезон
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (65:73).

«Я хочу поздравить «Фенербахче» с победой. Они её заслужили. Должен сказать, что это наша худшая игра за весь сезон. Некоторые игроки были не готовы психологически. После разговора в раздевалке мы смогли изменить ход игры, а в четвёртой четверти мы, прежде всего, проиграли в нападении. Нельзя сказать, что мы играем дома неуверенно. Это были разные ситуации: с «Олимпиакосом» мы были неготовы после коронавируса, с «Химками» сыграли более-менее хорошо, но они показали свою лучшую игру. У всех бывают такие ситуации. До этого матча у нас было всего 2 поражения. Мы должны быть готовы выигрывать каждый матч. Сегодня было необходимо играть с характером, менять ход игры, что мы и сделали, но не были до конца эффективными.

Нам не хватало коммуникации в защите и в нападении. Мы не можем искать оправданий в расписании, мы не были уставшими, мы были психологически не готовы. Самое сложное в спорте, когда все ждут от тебя победы и должен побеждать и испытываешь повышенное давление. Я рад, как провёл матч Матеуш Понитка, его сложно было заменять: он давал команде тот настрой и характер, которого ей не хватало. Он отдавал на паркете всего себя", — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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