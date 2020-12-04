«Голден Стэйт» готовит громкий обмен с «Хьюстоном»

Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересован в услугах баскетболистов «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона и Пи Джей Такера, сообщает NBC Sports Bay Area.
Зарплата Гордона в размере $ 16,9 млн на предстоящий сезон затрудняет проведение сделки с финансовой точки зрения. При этом Такер является доступным для обмена, особенно после ухода из «Рокетс» Расселла Уэстбрука. Такер получит чуть менее $ 8 млн в следующем сезоне — зарплата, которая вписывается в исключение травмированного игрока на $ 9,3 млн, которое «Уорриорз» получили после травмы ахилла у Клэя Томпсона.
С помощью исключения «Уорриорз» могут подписать свободного агента или приобрести через обмен игрока, который находится на последнем году контракта и чья зарплата равна или меньше суммы $ 9,3 млн. Контракт Такера является истекающим.
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