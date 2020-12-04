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Стивен Эй Смит: у «Лейкерс» есть шанс выиграть три титула подряд

Стивен Эй Смит: у «Лейкерс» есть шанс выиграть три титула подряд
Баскетбол / НБА 0

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в их нынешнем состоянии способны завоевать три чемпионских титула подряд.

«Я считаю, что у «Лейкерс» есть шанс выиграть три-пит. Не просто повторить успех, а взять три титула подряд. Думаю, относительно этого сезона всё уже прояснилось, есть «Лейкерс» и все остальные. Это неумолимо приближает второй титул. Леброну сейчас — 36, используйте это время. Ему будет — 37, а затем — 38, после чего, думаю, всё закончится. Это выглядит вполне правдоподобным, что «Лейкерс» возьмут три титула подряд. Не скажу, что гарантированно, так как могут быть травмы и тому подобное. Но ситуация довольно близка к этому», — приводит слова Смита Fadeaway World.

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