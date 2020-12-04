Эксперт — о продлении контракта Леброна с «Лейкерс»: это начало конца

Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о решении Леброна Джеймса подписать новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 85,7 млн до 2023 года.



«Вы можете видеть, что он выбрал безопасность, и весьма высокооплачиваемую. Это было похоже на начало конца. Когда Джеймс приблизится к 40 годам, он покончит с этим. Леброн закончит карьеру в качестве игрока «Лейкерс», в этом нет никаких сомнений.

Для меня было шоком – откинуться и подумать, каким был бы мир НБА без Леброна Джеймса. Он самый интересный человек на свете. С Леброном всегда что-то происходит. Будь то победа, поражение или ничья, иногда исход его игр не имеет значения, потому что где-то всегда происходит побочное шоу с жизнью Леброна», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.