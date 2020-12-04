Тристан Томпсон: я играл в команде с лучшим игроком всех времён

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон поправил журналиста, когда тот вёл разговор о его бывшем партнёре по «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе. Об этом пишет NBA Central, приводя следующий диалог.



Журналист: Тристан, вы, очевидно, играли с одним из величайших игроков всех времён…

Томпсон: С величайшим игроком всех времён!



В 2016 году Томпсон стал чемпионом НБА вместе с Леброном, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Многие называют их камбэк с 1-3 одним из величайших выступлений в финале лиги.



Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс» и заключил двухлетнее соглашение с «Бостоном» на $ 19 млн.