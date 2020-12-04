Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тристан Томпсон: я играл в команде с лучшим игроком всех времён

Тристан Томпсон: я играл в команде с лучшим игроком всех времён
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон поправил журналиста, когда тот вёл разговор о его бывшем партнёре по «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе. Об этом пишет NBA Central, приводя следующий диалог.

Журналист: Тристан, вы, очевидно, играли с одним из величайших игроков всех времён…
Томпсон: С величайшим игроком всех времён!

В 2016 году Томпсон стал чемпионом НБА вместе с Леброном, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Многие называют их камбэк с 1-3 одним из величайших выступлений в финале лиги.

Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс» и заключил двухлетнее соглашение с «Бостоном» на $ 19 млн.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020