Тристан Томпсон: я играл в команде с лучшим игроком всех времён

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон поправил журналиста, когда тот вёл разговор о его бывшем партнёре по «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе. Об этом пишет NBA Central, приводя следующий диалог.
Журналист: Тристан, вы, очевидно, играли с одним из величайших игроков всех времён…
Томпсон: С величайшим игроком всех времён!
В 2016 году Томпсон стал чемпионом НБА вместе с Леброном, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Многие называют их камбэк с 1-3 одним из величайших выступлений в финале лиги.
Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс» и заключил двухлетнее соглашение с «Бостоном» на $ 19 млн.
- 4 декабря 2020
-
13:29
-
12:42
-
11:35
-
10:45
-
10:22
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
03:46
- 3 декабря 2020
-
23:46
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:52
-
20:45
-
19:47
-
18:42
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
17:48
-
17:30
-
15:59
-
14:46
-
14:33
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:14
-
10:05
-
09:54