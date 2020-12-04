Ховард объяснил, почему написал о возвращении в «Лейкерс», но затем перешёл в «Сиксерс»

Центровой Дуайт Ховард рассказал, почему сначала объявил через «Твиттер», что возвращается в «Лос-Анджелес Лейкерс» на следующий сезон, а затем удалил запись, сообщив о переходе в «Филадельфию Сиксерс».
«В какой-то момент я подумал, что у меня есть предложение, когда открылся рынок свободных агентов. Затем вы увидели мой твит. Я правда думал, что вернусь, но предложение не поступило. «Лейкерс» сделали то, что, по их мнению, было в их интересах. Но я благодарен им за возможность вернуться в Лос-Анджелес и выиграть чемпионат», — приводит слова Ховарда Gazzetta.gr.
Напомним, в минувшем сезоне Ховард в составе «Лейкерс» впервые в карьере завоевал титул чемпиона, после чего покинул команду. Клуб из Лос-Анджелеса на позицию центрового подписал опытного Марка Газоля.
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