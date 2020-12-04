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Расселл Уэстбрук прокомментировал уход из «Хьюстона»

Расселл Уэстбрук прокомментировал уход из «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук после обмена из «Хьюстон Рокетс» в «Вашингтон Уизардс» написал небольшой пост в «Инстаграме», обратившись к своей бывшей команде и её болельщикам.

«Я хочу поблагодарить болельщиков и город Хьюстон, который тепло принял меня и мою семью. Спасибо всем в «Рокетс», кто верил в мою способность оказывать влияние на игру. Вы превратили моё время в команде в незабываемый опыт. Я смотрю вперёд и возвращаюсь на площадку, чтобы открыть следующую главу в своей карьере с «Вашингтон Уизардс», — написал Уэстбрук.

Уэстбрук был обменян из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла и защищённый выбор в первом раунде драфта.

Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят четвёртое-пятое места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.

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