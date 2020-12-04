Демаркус Казинс: я побывал в аду и вернулся

Центровой Демаркус Казинс, подписавший негарантированный контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о своём длительном восстановлении после серьёзных травм.
«Словно побывал в аду и вернулся обратно. Совру, говоря, что всё было просто. Просто сейчас понимаю, что я был готов к этому. Спокойно всё воспринял. У меня было желание пройти через это. Многое узнал о самом себе, вообще о жизни, хоть для меня это было и непросто. Как по мне, я стал лучше во многих аспектах. У каждого своя история. Так уж вышло, что у меня она такая», – цитирует Казинса USA Today.
Напомним, четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА долго восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лос-Анджелес Лейкерс», контракт с которым подписал перед началом сезона-2019/2020.
- 4 декабря 2020
-
14:54
-
14:31
-
13:49
-
13:29
-
12:42
-
11:35
-
10:45
-
10:22
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
03:46
- 3 декабря 2020
-
23:46
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:52
-
20:45
-
19:47
-
18:42
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
17:48
-
17:30
-
15:59
-
14:46
-
14:33
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48