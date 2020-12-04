Демаркус Казинс: я побывал в аду и вернулся

Центровой Демаркус Казинс, подписавший негарантированный контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о своём длительном восстановлении после серьёзных травм.



«Словно побывал в аду и вернулся обратно. Совру, говоря, что всё было просто. Просто сейчас понимаю, что я был готов к этому. Спокойно всё воспринял. У меня было желание пройти через это. Многое узнал о самом себе, вообще о жизни, хоть для меня это было и непросто. Как по мне, я стал лучше во многих аспектах. У каждого своя история. Так уж вышло, что у меня она такая», – цитирует Казинса USA Today.



Напомним, четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА долго восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лос-Анджелес Лейкерс», контракт с которым подписал перед началом сезона-2019/2020.