Президент ЦСКА: я дважды мог уйти из клуба

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что дважды был близок к уходу из столичного клуба.



«Было два момента, когда я был близок к смене места работы. В силу разных обстоятельств это не произошло. Во многом благодаря тем людям, с которыми я работаю. У нас хороший, дружный, профессиональный коллектив. Не знаю, как им без меня — не могу сказать. Но мне без них будет грустно. Я всем очень признателен, что они меня терпят несколько лет. Придётся ещё потерпеть.



Много лет не удавалось выиграть Евролигу. Много лет до первой берлинской победы вся работа была заточена на этот результат. Когда победа случилась, наверное, произошла внутренняя эволюция. Большего на клубном уровне не достичь. После достижения результата получаю удовольствие от процесса», — завил Ватутин в интервью на YouTube-канале «Спорт-экспресс».