Пол Джордж признался, в каком клубе намерен завершить карьеру
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил, что хочет завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
«Я счастлив, я дома. Это одна из команд, которые я любил в детстве. Я предан, я здесь. Хочу завершить карьеру в «Клипперс». Каждый сезон моё сердце принадлежит этой команде. Мой самый жёсткий критик – это я сам. Прошлый сезон был для меня неприемлемым. Это даёт мне больший стимул в предстоящем сезоне.
Мы все несём ответственность за поражение в прошлом сезоне. Я перестал играть, когды мы вели в серии 3-1. Это не даёт мне покоя. Хочу прояснить ситуацию. Я уважаю Дока Риверса, он очень хороший мотиватор. Мнение о том, что я виню в провале Дока, не соответствует действительности», – приводит слова Джорджа Los Angeles Times.
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