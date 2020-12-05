«Лейкерс» подписали свободного агента, которого хотел Леброн Джеймс

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук подписал с клубом новое соглашение, сообщает в своём «твиттере» инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Перед началом межсезонья Кук был отчислен из клуба. В составе «Лейкерс» он отыграл один сезон, за который калифорнийская команда стала чемпионом лиги. Его средние показатели в прошлом году – 5,1 очка и 1,1 передачи.

Лидер команды Леброн Джеймс ранее выразил надежду на то, что Кук вернётся в «Лейкерс». Ранее защитник выступал за «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» он также стал чемпионом НБА в 2018 году. В составе сборной США он принимал участие в юниорском чемпионате мира 2010 года, на котором завоевал золотые медали.