«Лейкерс» подписали свободного агента, которого хотел Леброн Джеймс
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук подписал с клубом новое соглашение, сообщает в своём «твиттере» инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Перед началом межсезонья Кук был отчислен из клуба. В составе «Лейкерс» он отыграл один сезон, за который калифорнийская команда стала чемпионом лиги. Его средние показатели в прошлом году – 5,1 очка и 1,1 передачи.
Лидер команды Леброн Джеймс ранее выразил надежду на то, что Кук вернётся в «Лейкерс». Ранее защитник выступал за «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» он также стал чемпионом НБА в 2018 году. В составе сборной США он принимал участие в юниорском чемпионате мира 2010 года, на котором завоевал золотые медали.
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