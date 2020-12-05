Энтони рассказал, почему не стал возвращаться в «Нью-Йорк Никс»

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» ветеран НБА Кармело Энтони объяснил, почему не стал возвращаться в «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье.

«Этот вариант не рассматривался по-настоящему. „Никс“ совершали какие-то ходы и пытались понять, в каком направлении будет двигаться команда. Уверен, у них есть план. Моё возвращение спутало бы все карты, не думаю, что это входило в мои или их планы.

Не считаю, что хорошо бы подошёл команде, которая перестраивается. Они пытаются понять, что ждёт их в обозримом будущем. Я же хотел быть там, где чувствую себя комфортно. Я недавно завершил сезон с «Портлендом». Чувствовал, что правильно будет остаться здесь", — приводит слова Энтони SNY.tv.

Напомним, Энтони провёл в составе «Никс» семь сезонов и был лидером команды.