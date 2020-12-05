В Хьюстоне избавляются от мурала с изображением Уэстбрука
В Хьюстоне избавляются от всего, что напоминало бы о разыгрывающем защитнике Расселле Уэстбруке, которого руководство «Хьюстон Рокетс» недавно выменяло в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла. Так, в городе решили убрать мурал, посвящённый дуэту Уэстбрука и Хардена. Работы по зачистке стены уже идут полным ходом.
Соответствующее фото доступно на странице Hoop Central в «Твиттере».
Напомним, Уэстбрук перебрался в «Рокетс» в преддверии минувшего сезона. Ожидалось, что дуэт Харден — Уэстбрук поможет команде из Техаса побороться за титул, но в минувшем чемпионате «Хьюстон» снова провалился в плей-офф. В результате в клубе затеяли масштабные перемены, сменив в том числе главного тренера и генерального менеджера.
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