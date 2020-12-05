Три потрясающих момента с участием звёзд ЦСКА — в топ-10 тура Евролиги
3–4 декабря в Евролиге завершились матчи 12-го тура регулярного чемпионата. По их итогам пресс-служба турнира выбрала десять лучших моментов недели. На этот раз в их число вошли три эпизода с участием игроков ЦСКА.
Два с фолом лидера «армейцев» Майка Джеймса в матче с «Олимпиакосом» открыли рейтинг недели, и это 10-е место. На 8-м месте эпизод с участием всё того же Джеймса. Американец сделал классную передачу под кольцо Йоханессу Фойгтманну, после чего тот вколотил эффектный данк. Наконец, 4-е место — у центрового ЦСКА Николы Милутинова, который в матче с бывшей командой поставил сопернику красивый блок-шот.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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